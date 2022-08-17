Следком Карелии призвал следить за купающимися детьми

В Карелии Следком предупредил об опасности, которой подвергают себя дети во время купания на водоемах.

Во время жаркой погоды, в период летнего отдыха, дети остаются без контроля взрослых во время купания. Это может привести к трагическим последствиям. Об этом информирует Следком.

«Чаще всего причинами гибели детей и происшествий с их участием является купание в запрещенных местах, ненадлежащий присмотр за ними со стороны родителей и других взрослых, а также нарушения органами местного самоуправления законодательства, связанные с непроведением надлежащих мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде», — говорится в сообщении.

Следком заявляет, что дети должны находиться в поле зрения взрослых при нахождении на водоемах. Также стоит регулярно повторять с ними правила безопасного поведения на воде и напоминать, что нельзя купаться в незнакомом месте, нырять без знания глубины водоема, плавать с использованием неприспособленных для этого предметов, а также подплывать близко к лодкам, катерам и другим плавсредствам.

Следователи призвали взрослых к более ответственному подходу в части контроля за купанием детей.

«Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске дети плавают в озере без присмотра взрослых у знака «Купание запрещено».