Следком Карелии прокомментировал арест хозяина торгового центра "Ягуар"

Следственный комитет выпустил официальное заявление после задержания по подозрению в даче взятки предпринимателя Гусейна Мамедова, являющегося хозяином ТЦ "Ягуар" в Петрозаводске.

Следователи Следкома расследуют уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета страны.

Речь в заявлении идет о Гусейне Мамедове, который является одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске.

"По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, действуя в интересах организации, осуществлявшей строительство одного из крупных объектов на территории города Петрозаводска, передал взятку в виде денег в сумме 200.000 рублей должностному лицу администрации Петрозаводского городского округа за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию возведенного данной организацией объекта, а также за последующее оказание другому юридическому лицу содействия при реализации строительного проекта на территории города Петрозаводска", - говорится в сообщении Следкома.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, должностным лицом, которому бизнесмен пытался дать взятку, является заместитель мэра карельской столицы, председатель комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгений Перов. Чиновник мэрии деньги принял для видимости. Предполагаемую преступную сделку контролировали силовики.

"Должностное лицо сообщило о склонении его к совершению коррупционного преступления", - пояснили в Следкоме.

Петрозаводский горсуд арестовал предпринимателя Гусейна Мамедова. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подробности криминальной истории - в материале "Столицы на Онего".