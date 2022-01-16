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Следком Карелии просит жителей республики не верить телефонным мошенникам, представляющимся сотрудниками ведомства

Новости. Общество
15:50, 17 Января 2022
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

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Сотрудники Следственного комитета никогда не звонят гражданам с целью получить их персональные данные или информацию о банковских счетах, предупредили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 11 января, на домашний телефон супругов из Петрозаводска позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Следственного комитета Карелии.

Звонивший сообщил, что некий гражданин, с такой же фамилией, как у супругов, предоставил в банк паспортные данные и СНИЛС, чтобы снять деньги со счетов семейной пары. Супруги предупредили человека на другом конце провода, что у них нет счетов в банке, но звонивший не отступал и попытался любой ценой получить от семейной пары персональные данные, а когда его назвали мошенником, то поспешил прервать разговор.

Позже редакция обратилась к заместителю руководителя карельского Следкома Владимиру Игнатенкову с просьбой прокомментировать звонок мошенника, который представился сотрудником ведомства.

Игнатенков отметил, что человек с такой фамилией в ведомстве не работает, и сообщил, что Следственный комитет уже опубликовал информацию, где предупреждает граждан о подобных мошенничествах.

"На официальном сайте Следственного Управления karelia.sledcom.ru мы разместили информацию, что сотрудники Следственного управления никогда не звонят гражданам с целью получить их персональные данные либо информацию по денежным счетам и банковским переводам", - сказал Владимир Игнатенков.

Также замруководителя карельского Следкома предупредил жителей республики, что если мошенники по телефону представляются им сотрудниками Следственного комитета и хотят получить информацию об их персональных данных, банковской карте, идентификационном номере (три цифры на обороте карты), пароль от банковской карты, количестве денежных средств, нужно немедленно прервать разговор и передать информацию о таком звонке в правоохранительные органы.

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