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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Лососинке

Новости. Происшествия
20:28, 15 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трагедия произошла недалеко от моста Кукковка-Древлянка, в месте отдыха у пешеходного мостика.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту утопления малолетней девочки по статье "причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, 15 июня 9-летняя девочка находилась вместе с мамой на берегу реки Лососинки в городе Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду реки для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось.

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Комментарии

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banan
2020-06-15 23:05:28
Я надеюсь СК придет к правильному выводу по результатам расследования. Очень нужно навести порядок в местах купания и отдыха. Организовать контроль. Жаль, что никакими словами и умными высказываниями не вернуть жизнь ребенку.
Гость
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