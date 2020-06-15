Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Лососинке

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трагедия произошла недалеко от моста Кукковка-Древлянка, в месте отдыха у пешеходного мостика.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту утопления малолетней девочки по статье "причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, 15 июня 9-летняя девочка находилась вместе с мамой на берегу реки Лососинки в городе Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду реки для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось.