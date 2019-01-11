Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения ребенка со второго этажа в развлекательном центре

В Костомукше 4-летний ребенок упал со второго этажа в развлекательном центре и получил травмы, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в Костомукше в детском развлекательном центре "Космолэнд" во время детского праздника со второго этажа на первый упал четырехлетний ребенок. Падение произошло из-за недостроенного эвакуационного пожарного выхода.



фото сайта 64parallel.ru

В результате падения ребенок получил травмы головы.

Была проведена доследственная проверка по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 238, ст. 293 УК РФ.