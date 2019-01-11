13:34, 11 Января 2019
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения ребенка со второго этажа в развлекательном центре
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В Костомукше 4-летний ребенок упал со второго этажа в развлекательном центре и получил травмы, сообщили в Следкоме Карелии.
Напомним, в Костомукше в детском развлекательном центре "Космолэнд" во время детского праздника со второго этажа на первый упал четырехлетний ребенок. Падение произошло из-за недостроенного эвакуационного пожарного выхода.
В результате падения ребенок получил травмы головы.
Была проведена доследственная проверка по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 238, ст. 293 УК РФ.
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