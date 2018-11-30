Следком начал проверку по сообщению о падении ребенка со второго этажа в развлекательном центре в Карелии

В Костомукше проводится доследственная проверка по сообщению в СМИ о падении ребенка в развлекательном центре, сообщили в Следкоме Карелии.

В средствах массовой информации распространено сообщение о получении телесных повреждений 4-летним ребенком при падении с недостроенного пожарного выхода в развлекательном центре в городе Костомукша. По данному сообщению в СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проведения процессуальной проверки незамедлительно организовано проведение осмотра места происшествия, изъятие документации, касающейся ввода в эксплуатацию указанного развлекательного центра и его деятельности, а также другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Костомукше в детском развлекательном центре "Космолэнд" во время детского праздника со второго этажа на первый упал четырехлетний ребенок. Падение произошло из-за недостроенного эвакуационного выхода.



фото сайта 64parallel.ru