Следком Карелии возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса"

Бывший гендиректор "Карелавтотранса" Дмитрий Школин продал два автомобиля предприятия своей близкой знакомой всего за 87 тысяч рублей.

Как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором "Карелавтотранса", Школин решил продать автомобили "Газель" и "Шевроле Нива". Уставом предприятия предусмотрено его право реализовывать имущество учреждения исключительно по согласованию с его учредителями – МИЗО и Минтрансом Карелии. Однако автомобили были проданы в обход этого положения.

Любопытно, что покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба ТС достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, "Газель" обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а "Шевроле Нива" в 37 тысяч. В такую смешную сумму почему-то оценил остаточную стоимость транспортных средств частный автоэксперт, который автомобили даже не осматривал, а видел их только на представленных ему фотоснимках.

Подробнее читайте в материале "Автомобили по цене металлолома".