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Следком начал проверки по фактам гибели на пожарах двух молодых мужчин

Новости. Общество
13:35, 16 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Лоухском и Сегежском районах на пожарах в квартирах погибли 35-летний и 36-летний мужчины, по факту их гибели проводятся проверки, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемский межрайонный следственный отдел и следственный отдел Сегежи проводят доследственные проверки по фактам обнаружения тел мужчин при тушении пожаров.

Установлено, что утром 15 декабря в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружено тело 35-летнего мужчины, который там проживал.

Также 15 декабря ночью в ходе тушения пожара в многоквартирном доме в поселке Надвоицы обнаружено тело 36-летнего мужчины.

Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.
В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты процессуальные решения.

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