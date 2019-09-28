Следком начал проверку по факту гибели 18-летнего рабочего на трассе в Карелии

В Сортавальском районе при выполнении дорожных работ погиб под экскаватором 18-летний юноша.

Сортавальским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при производстве дорожных работ.

Установлено, что днем 26 сентября в ходе производства работ на автодороге в Сортавальском районе погиб дорожный рабочий, получив травмы от работающей дорожной техники.

В ходе проверки следователями будет дана оценка лицам, ответственным за соблюдение правил техники безопасности и правил охраны труда при проведении работ, и принято процессуальное решение по данному факту.

Ранее сообщалось, что 18-летний рабочий оказался под движущимися частями экскаватора-планировщика и в результате погиб на месте. Трагедия произошла на трассе в районе Рускеалы.