Следком начал проверку по факту взрыва газа в Петрозаводске, где пострадали рабочие

Следователи организовали процессуальную проверку по инциденту, произошедшему во время проведения ремонтных работ у здания Национальной библиотеки в Петрозаводске.

Предварительно установлено, на строительном объекте рабочие, выполняющие ремонтные работы, при использовании газового оборудования получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи с привлечением специалистов провели осмотр места происшествия.

В ходе проведения процессуальной проверки следователями будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, виновные в причинении телесных повреждений пострадавшим. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что рядом с домом по ул. Пушкинской, 5 произошёл взрыв газового баллона на стройплощадке, где проводится ремонт Нацбиблиотеки. В результате взрыва пострадали двое рабочих, которые были доставлены с ожогами в травматологическое отделение БСМП.

Сейчас их состояние оценивается врачами как средней тяжести.