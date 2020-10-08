Следком наградил мать мальчика, погибшего после пожара в Карелии

Мать шестилетнего мальчика, получившего смертельные ожоги во время пожара, награждена нагрудным знаком и символом "Горячее сердце".

По информации Следкома, ребенок попытался спасти дедушку, находившегося в помещении деревянной бани, когда там произошел пожар. Как сообщается на сайте ведомства, мальчик хотел вытащить пожилого человека из очага горения, но вспыхнувший огонь перекинулся на ребенка.

Мальчик получил множественные ожоги, от которых скончался 9 сентября 2019 года в ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда был доставлен из Карелии.

"Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия приняли участие в мероприятии по награждению матери 6-летнего Святослава Ю. - Нагрудным знаком и Символом "Горячее сердце", выразив благодарность за воспитание Святослава, совершившего героический поступок по спасению жизни человека", - говорится на сайте карельского Следкома.

Напомним, трагедия произошла 30 августа 2019 года в садоводческом товариществе "Театр", расположенном в 30 км. от Петрозаводска, в Прионежском районе Карелии. В результате пожара, произошедшего в бане, погибли 80-летний пенсионер и шестилетний мальчик. Тело мужчины было обнаружено на месте происшествия, ребенок скончался позднее от смертельных ожогов.

Сосед, ставший очевидцем трагедии, ранее заявлял "Столице на Онего", что в момент трагедии были слышны взрывы, после чего жертв очень быстро охватил огонь. При этом свидетель утверждал, что ребенок, вероятно, никого не спасал, но сумел выбраться из вспыхнувшего строения и затем был госпитализирован.

"Скорее всего, там бензин был, — говорил дачник. — Взрывы были — точно. Допустим, если я в бане и что-то загорелось, я же понимаю, что горит, — выбегу. А тут получилось так, что они оба обгорели сильно. Это должно быть внезапно. Мальчик только вскрикнул. И она (бабушка) бежит. Мы не видели, как все произошло. То ли растапливали печь, то ли спичку чиркнули. Их обоих внезапно обожгло огнем. Там пять канистр пожарные выкидывали из бани. Они и взорвались. Мы до пожарных полчаса тушили, угол поливали из шланга. Насосик у нас маленький, но хотя бы лес сберегли, чтобы дальше не пошло. Дача-то в лесу стоит. А потом пожарные подскочили. Сразу залили все. Там тело на месте пожара нашли. А пацаненок и не пытался никого вытащить. Он только выбежал, его почти сразу увезли в больницу. Когда баня только загорелась, его уже в больницу увезли".

Ранее сообщалось, что председатель Следкома РФ посмертно наградил погибшего на пожаре в Карелии мальчика медалью "Доблесть и отвага".