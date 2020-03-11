890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Морозы идут в Карелию
Сегодня 13:57
Строительство детского сада в парке "Каменный бор" в Петрозаводске ведется законно 19
Сегодня 11:46
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
Сегодня 10:11
Подсчитан разрыв в зарплатах педагогов и директоров образовательных учреждений Карелии 5
Сегодня 15:49
Ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 13
Сегодня 08:52

Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина

Новости. Происшествия
21:12, 11 Марта 2020
фото: © Кадр из видео/ DtpPtz.ru
Загрузка...

На проспекте Ленина автомобиль вылетел на остановку и сбил 16-летнюю девочку и 47-летнюю женщину.

Авария произошла вечером 10 марта на проспекте Ленина в 21.55 – автомобили Kia Rio и Mercedes устроили "гонки" и столкнулись. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.

Девочка получила множественные серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Следком Карелии инициировал перед надзорным ведомством вопрос о передаче материалов проверки о ДТП. В рамках проверки будут тщательно проверены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
04.03.2020, 10:07
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска, уволенная за пост в Интернете про мразей, написала новый опус
07.03.2020, 13:30
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Аналитика

Сегодня 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад"
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
Сегодня 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
Сегодня 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
Сегодня 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»