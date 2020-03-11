Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина

На проспекте Ленина автомобиль вылетел на остановку и сбил 16-летнюю девочку и 47-летнюю женщину.

Авария произошла вечером 10 марта на проспекте Ленина в 21.55 – автомобили Kia Rio и Mercedes устроили "гонки" и столкнулись. Автомобиль Kia от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, где находились два пешехода – 16 -летняя девочка и 47-летняя женщина. Пешеходы получили травмы и были доставлены в БСМП.

Девочка получила множественные серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Следком Карелии инициировал перед надзорным ведомством вопрос о передаче материалов проверки о ДТП. В рамках проверки будут тщательно проверены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.