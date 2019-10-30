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Новости. Происшествия
10:08, 30 Октября 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Следком проводит проверку по факту гибели пропавшего в Карелии рыбака

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По версии следствия, мужчина утонул в результате несчастного случая, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трое рыбаков пропали 27 октября в Медвежьегорском районе. Тело одного из них нашли 28 октября.

По предварительным данным 27 октября 2019 года 49-летний и 57-летний жители Медвежьегорского района, 39-летний житель Сегежи отправились на рыбалку в Онежское озеро в Медвежьегорском районе. В этот же день пустая лодка была обнаружена в акватории Онежского озера.

В акватории озера было обнаружено тело 49-летнего мужчины. На утонувшем мужчине спасательного жилета не было.

Розыск остальных пропавших продолжается.

По версии следствия, мужчина утонул в результате несчастного случая при плохих погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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