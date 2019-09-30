Следком рассказал, где нашли тело пропавшего в Карелии мужчины

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По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате утопления, сообщили в Следкоме Карелии.
Ранее мы писали, что пропавший 1 сентября житель Суоярви был найден мертвым.
По версии следствия, тело 57-летнего мужчины было найдено в акватории озера Суоярви в автомобиле Niva.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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