Следком рассказал, где нашли тело пропавшего в Карелии мужчины

По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате утопления, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее мы писали, что пропавший 1 сентября житель Суоярви был найден мертвым.

По версии следствия, тело 57-летнего мужчины было найдено в акватории озера Суоярви в автомобиле Niva.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.