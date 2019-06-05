Следком рассказал, сколько отсидят петрозаводчане за зверское убийство женщины

В Карелии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве женщины, задушенной и закопанной в снегу 10 лет назад, сообщили в Следкоме Карелии.

Присяжные признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, двух жителей Петрозаводска.

Следствием и судом было установлено, что в 2009 году подсудимые решили совершить убийство жительницы Петрозаводска, чтобы завладеть ее квартирой на Древлянке. Для этого, под предлогом распития спиртных напитков, они на машине вывезли женщину за город, на второй километр дороги "Лососинное – Машезеро", где задушили ее же шарфом, а тело спрятали в лесном массиве в снегу.

В течение 9 лет убийство оставалось не раскрытым, и только в 2018 году злоумышленников удалось задержать.

Вердиктом присяжных заседателей мужчины признаны виновными.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет 20 дней с отбывание в исправительной колонии строгого режима и 15 лет 1 месяц с отбывание в исправительной колонии особого режима.