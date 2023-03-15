Следком разберется в причине смерти молодого жителя Петрозаводска, чье полураздетое тело нашли в лесу

Ранее труп мужчины опознали - Аркадия С. 1998 года рождения объявили в розыск 13 марта.
С СКР по Карелии организовали доследственную проверку по факту смерти молодого мужчины.
Предварительно установлено, что днем 16 марта в лесу в черте Петрозаводска обнаружили тело мужчины 1998 года рождения. 13 марта его объявляли в розыск.
Следователь провел осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тела погибшего не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки следователи решат, стоит возбуждать уголовное дело или нет, сообщили в пресс-службе СКР по Карелии.
Напомним, как нашему изданию сообщил информированный источник, молодой мужчина, труп которого нашли сегодня в лесу между Кукковкой и Древлянкой, это пропавший 13 марта Аркадий Леонидович С. 1998 года рождения.
Ранее помощь в его поиске просили активисты отряда «ЛизаАлерт».
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