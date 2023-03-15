Опознано тело молодого человека, найденное в лесном массиве Петрозаводска

Пропавшего 13 марта Аркадия Леонидовича С. 1998 года рождения обнаружили мертвым.

Как нашему изданию сообщил информированный источник, молодой мужчина, труп которого нашли сегодня в лесном массиве между Кукковкой и Древлянкой, это пропавший 13 марта Аркадий Леонидович С. 1998 года рождения.



Ранее помощь в его поиске просили активисты отряда «ЛизаАлерт». Напомним, утром 16 марта в лесном массиве между Кукковкой и Древлянкой обнаружено тело молодого человека, раздетого по пояс.



На место выехала оперативно-следственная группа, которая установит обстоятельства трагедии.