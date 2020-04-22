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Следком России начал проверку по факту сноса памятника Якову Степанову в Петрозаводске

Новости. Общество
13:42, 23 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

Карельское управление Следственного комитета РФ приступило к проверке факта сноса памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову во время строительства детского сада на территории парка Каменный бор в Петрозаводске. Такое поручение руководству регионального следственного управления дал глава Следкома России Александр Бастрыкин.

"В эфире одного из федеральных каналов освещалась ситуация вокруг демонтажа памятного знака Якову Степанову в Петрозаводске – 18-летнему бойцу истребительного батальона, погибшему в октябре 1941 года в боях за город, – говорится в официальном сообщении Следкома России. – В феврале этого года после вырубки части парка памятник был демонтирован с согласия мэрии Петрозаводска ради последующего строительства детского сада, который будет примыкать с одной стороны к шестиполосной трассе, а с другой стоять прямо перед 10-метровым обрывом, ведущим к карьеру. Местные жители своими силами восстановили стелу на месте гибели бойца".

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о проведенных в рамках проверки мероприятиях и дать соответствующую правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2020-04-23 14:30:59
И это правильно! Ибо, садику там действительно не место. Дети - цветы жизни, для ДОУ надо подобрать более подходящее место. Да и памятник трогать- кощунство, стоял-то не на могилке собачки.
новый
2020-04-23 14:00:41
Пока ведется проверка, детский сад успеют построить Шах и мат каменноборским протестунам. :)
кир
2020-04-23 13:46:56
Более заняться нечем в стане Советов. А был ли мальчик?(с)
Гость
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