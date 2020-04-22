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Следком возбудил дело против водителя "КамАЗа", случайно задавившего экскаваторщика в Карелии

Новости. Происшествия
07:25, 23 Апреля 2020
фото: pixabay.com / al-grishin
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В Муезерском районе Карелии мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает сайт Следкома республики.

В Карелии расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, в марте этого года на производственной площадке дробильно-сортировочного завода в Муезерском районе подозреваемый, управляя автомашиной "КамАЗ", в ходе движения задним ходом придавил кузовом самосвала экскаваторщика, который находился у экскаватора. В результате потерпевший получил травмы и скончался на месте происшествия.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт регионального Следкома.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 19 марта в 23:30. Под колесами машины оказался мужчина 1968 года рождения.

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