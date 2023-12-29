Следком занялся трагическим пожаром в Олонецком районе

Утром 7 января в деревне Путилица сгорела женщина.

В Олонецкий отдел СКР по Карелии поступило сообщение о найденном на пепелище теле женщины 1961 года рождения.



Организована доследственная проверка, рассказали в республиканском Следкоме.



Назначены судебные экспертизы. В частности, точная причина пожара будет установлена после пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки в Следкоме решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.



Напомним, ранее чиновники Олонецкого района сообщили подробности пожара в деревне Путилица, где сгорел двухэтажный двухквартирный дом.

В результате пожара дом сильно пострадал. В огне погибла женщина — власти района выразили соболезнования ее родным и близким.

Во второй квартире жила многодетная семья, но в момент пожара никого из них дома не было. Представители администрации проведут встречу с оказавшейся без жилья семьей, чтобы определить меры поддержки.