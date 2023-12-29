Следком занялся трагическим пожаром в Олонецком районе

Утром 7 января в деревне Путилица сгорела женщина.
В Олонецкий отдел СКР по Карелии поступило сообщение о найденном на пепелище теле женщины 1961 года рождения.
Организована доследственная проверка, рассказали в республиканском Следкоме.
Назначены судебные экспертизы. В частности, точная причина пожара будет установлена после пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки в Следкоме решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.
Напомним, ранее чиновники Олонецкого района сообщили подробности пожара в деревне Путилица, где сгорел двухэтажный двухквартирный дом.
В результате пожара дом сильно пострадал. В огне погибла женщина — власти района выразили соболезнования ее родным и близким.
Во второй квартире жила многодетная семья, но в момент пожара никого из них дома не было. Представители администрации проведут встречу с оказавшейся без жилья семьей, чтобы определить меры поддержки.
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