Следком Карелии просит помощи в поиске убийцы ребенка, останки которого обнаружены в сумке в Ленобласти

Сотрудники карельского Следкома просят оказать помощь в установлении преступника, которого подозревают в убийстве ребенка, останки которого найдены в соседнем регионе.

В Ленобласти обнаружены останки неизвестного ребенка. Следователи ищут убийцу и просят помощи у горожан. Об этом информирует Следком Карелии.

9 октября в реке Ижора Ленинградской области в сумке обнаружены останки ребенка в возрасте 5-10 лет и одежда: трусы хлопчатобумажные черного цвета, трикотажные колготы черного цвета, футболка темно-зеленого цвета с короткими рукавами, с застегивающимся воротом с аппликацией в виде медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Made in China», кофта черного цвета с длинными рукавами с рисунком в виде трактора на груди.

По данному факту следователями следственного отдела по городу Тосно следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

Преступник пока не установлен. Следователи разбираются в обстоятельствах совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией об обстоятельствах совершенного преступления и личности ребенка, с просьбой позвонить по телефону: 8-916-014-91-42.