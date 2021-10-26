Реклама

Следком Карелии просит помощи в поиске убийцы ребенка, останки которого обнаружены в сумке в Ленобласти

Новости. Происшествия
06:40, 26 Октября 2021
фото: © Следственный комитет Карелии

Новости партнеров

Сотрудники карельского Следкома просят оказать помощь в установлении преступника, которого подозревают в убийстве ребенка, останки которого найдены в соседнем регионе.

В Ленобласти обнаружены останки неизвестного ребенка. Следователи ищут убийцу и просят помощи у горожан. Об этом информирует Следком Карелии.

9 октября в реке Ижора Ленинградской области в сумке обнаружены останки ребенка в возрасте 5-10 лет и одежда: трусы хлопчатобумажные черного цвета, трикотажные колготы черного цвета, футболка темно-зеленого цвета с короткими рукавами, с застегивающимся воротом с аппликацией в виде медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Made in China», кофта черного цвета с длинными рукавами с рисунком в виде трактора на груди.

По данному факту следователями следственного отдела по городу Тосно следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). 

Преступник пока не установлен. Следователи разбираются в обстоятельствах совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. 

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией об обстоятельствах совершенного преступления и личности ребенка, с просьбой позвонить по телефону:  8-916-014-91-42.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

25.10.2021 18:54
Политкухня
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 6
Депутаты оппозиционных фракций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку законности решений первой сессии Петросовета.
«Карелия, это твой позор!» 11
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
21.10.2021 13:54
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»