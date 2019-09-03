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Новости. Общество
13:31, 03 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Следователи до сих пор не вернули цифровые подписи фермеру Ираиде Шалак

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Представители правоохранительных органов не возвращают электронные подписи, документы и компьютеры фермера из Олонецкого района Карелии Ираиды Шалак, которую следователи обвиняют в мошенничестве с субсидиями.

Об этом "Столице на Онего" рассказал ее муж Владимир Шалак. По его словам, еще два месяца назад они обратились к следователю Вячеславу Дубкову с просьбой вернуть флэш-накопители с электронными подписями и документы, чтобы сельскохозяйственный кооператив мог нормально вести свою деятельность.

"Он сказал, что на ответ необходимо три дня. Потом нам сказали, что выслали ответ почтой. Уже два месяца ждем, ничего так и не вернули, даже детский ноутбук, на котором играли внуки", - сказал Владимир Шалак.

Ранее глава Карелии Артур Парфеничиков прокомментировал уголовное преследование Шалак.

Как сообщалось, Правоохранительные органы приехали в дом 52-летней Ирады Шалак ранним утром 13 июня. Одновременно силовики нагрянули к фермерам, членам фермерского потребительского кооператива "Олонец-Агро". Они рассказали журналистам, что на каждого из них оказывалось давление, звучали угрозы, что они "пойдут паровозом" следом за Шалак. Чтобы этого не произошло, снова рассказывают фермеры, их просили согласиться с версией следствия, подписать показания, "нужные следствию", после чего перейти в разряд свидетелей. Допросы продолжались почти 12 часов с раннего утра.

Спустя три дня после этих событий, 17 июня, следователи направили в горсуд Петрозаводска ходатайство об аресте Шалак, так как, по мнению правоохранителей, фермер могла скрыться от следствия, совершить другие преступления, оказать давление на свидетелей. Суд согласился с доводами следователей и отправил Шалак под стражу вплоть до 6 августа. Женщине было предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

А 4 июля Верховный суд Карелии отменил решение об аресте.

 

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