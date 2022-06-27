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Следователи МВД Карелии доехали до Тюмени, чтобы наказать интернет-мошенника

Новости. Происшествия
11:34, 06 Июля 2022
фото: © МВД России

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Сотрудник уголовного розыска отдела полиции по Сегежскому району съездили в Тюмень и предъявили обвинение местному жителю, обманувшего карела, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полиции Сегежского района предъявили обвинение 34-летнему жителю Тюмени: ему инкриминируется хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Поводом к возбуждению уголовного производства послужило заявление 23-летнего местного жителя. Он рассказал, что был обманут при заказе товара через интернет. Некоторое время назад молодой человек нашел в сети объявление о продаже спутникового телефона стоимостью 76 тысяч рублей. Он созвонился с представителем организации, расположенной в Тюмени, обсудил с ним детали сделки и, договорившись о доставке, перевел деньги в счёт оплаты товара. Продавец свои обязательства в установленный срок не выполнил.

В ходе служебной командировки в Тюменскую область следователи и сотрудник уголовного розыска отдела МВД по Сегежскому району установили местонахождение гражданина, причастного к совершению преступления. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Обвиняемый рассказал, что ранее действительно занимался бизнесом и оказывал услуги по продаже и установке различного оборудования. Затем он стал испытывать финансовые трудности и приостановил деятельность фирмы. Чтобы найти средства на проживание, мужчина разместил объявление в интернете, которое быстро нашло отклик. Оформлять заказ телефона у поставщика он намеренно не стал, вырученные обманным путем деньги потратил на погашение долгов, а также на личные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

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