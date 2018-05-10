Следователи не стали возбуждать дело по факту падения ребенка с 8-го этажа в Петрозаводске

Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по факту падения 8-летнего мальчика с восьмого этажа жилого дома в Петрозаводске.

Напомним, инцидент произошел 4 апреля. Из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома в карельской столице, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. После случившегося ребенок был госпитализирован с травмами.

По факту случившегося Следственный комитет проводил проверку. Сегодня стало известно, что оснований для возбуждения уголовного дела следователи не нашли.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщили "Столице на Онего" в СУ СК по Карелии.

В настоящее время пострадавший ребенок продолжает лечение в больнице.

"У мальчика все хорошо, но пока его не выписали", - рассказали "Столице на Онего" в республиканском Минздраве.