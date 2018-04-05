СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже

В Петрозаводске 8-летний мальчик, который находился дома один, выпал из окна квартиры на восьмом этаже, сообщает СУ СК по Карелии. Ребенок госпитализирован.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 4 апреля.

"Из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного дома в городе Петрозаводске, выпал 8-летния мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении СУ СК.

В ведомстве также отметили, что ребенок находился дома один.

"Установлено, что до падения ребенок находился дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры", - сообщили в Следственном комитете.

Пострадавшего отвезли в Детскую республиканскую больницу. Сейчас мальчику оказывают медицинскую помощь.

"Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в СУ СК.