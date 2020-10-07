Следователи в Петрозаводске выясняют обстоятельства падения ребенка с 5-го этажа

Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 7 октября из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Петрозаводске, выпала 6-летняя девочка. Ребенок некоторое время находился дома один и выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры. После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, очевидцы сообщали, что якобы папа девочки вышел на улицу гулять с собакой, а она хотела помахать ему рукой и упала вниз.

Следком Карелии предупреждает жителей об опасностях оставления детей без присмотра, особенно при открывании окон и балконов в квартирах.

"Для исключения подобных ситуаций необходимо использовать безопасную сетку с защитой от выпадения детей, способную выдержать большой вес, а также специальные замки и ручки для окон и балконных дверей с замками, исключающими возможность самостоятельного открывания детьми", - советует ведомство.