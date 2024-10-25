Следственный отдел Костомукши организовал проверку после обращения жительницы из аварийного дома

Женщина проживает в квартире, которая находится в собственности администрации Муезерского района.

В территориальном следственном отделе проведен личный прием жительницы Муезерского района по вопросу нарушения ее жилищных прав, сообщили в паблике Следкома Карелии.



К исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по городу Костомукша на личный прием обратилась жительница поселка Волома Муезерского района. Женщина пояснила, что проживает в квартире, которая находится в собственности администрации муниципального образования.

Кровля дома разрушается и протекает, в связи с чем помещение квартиры не прогревается, в нем образуется плесень, существует вероятность аварийной работы электропроводки. На протяжении длительного времени меры к ремонту крыши со стороны собственников не предпринимаются.



В следственном отделе организована процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям должностных лиц.