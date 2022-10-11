Следствие уличило жительницу Петрозаводска в обмане суда

Следствие предъявило обвинение 34-летней петрозаводчанке, предоставившей суду фальшивые доказательства своей невиновности, сообщает пресс-служба карельского управления следственного комитета.

По информации ведомства, в 2020 году петрозаводчанка в ходе судебного процесса по гражданскому делу сфабриковала доказательства и предоставила в суд поддельный документ, который помог вынести решение в ее пользу. Несмотря на то, что в ходе следствия обвиняемая вину не признала, экспертом были установлены признаки фальсификации документа и его подложности.

В настоящее время по уголовному делу проведены следственные действия, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Кондопоге мужчина был признан виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу.