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Следствие занялось жалобами жильцов аварийных домов в Карелии федеральным телеканалам

Новости. Общество
08:20, 02 Декабря 2020
фото: НТВ
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Следственные органы Карелии начали проверку жалоб жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района, который рассказали федеральным телеканалам об условиях жизни в аварийных домах.

По их словам, они платят за коммунальные и жилищные услуги, которых не получают из-за аварийного состояния домов.

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

Ранее проверки проводили прокуратура Карелии, Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии, администрация района.

По словам главы районной администрации Олега Болгова, управляющая компания выставляет жильцам аварийных домов счета за социальный найм, вывоз мусора и непосредственно работу самой управляющей компании. Средний размер платежа в месяц, по словам Блогова, составляет 360 рублей.  Жильцы жаловались, что они платят за центральное отопление и водоснабжение, которого в их домах нет. В администрации это отрицают, а большие суммы в квитанциях объясняют тем, что население накопило долги и пени.

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