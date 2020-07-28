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Почти слепому ребенку восстановили зрение в офтальмологическом центре Карелии

Новости. Общество
11:00, 29 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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В офтальмологическом центре Карелии благодаря содействию детских окулистов оказывается хирургическая помощь пациентам с врожденной катарактой.

По словам заведующего хирургическим отделением офтальмологического центра Карелии Эдуарда Беседина, в течение последнего года в клинике выполнили семь операций по удалению катаракты у детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Хирург Эдуард Беседин рассказал, что сейчас готовится к операции по удалению врожденной катаракты 9-летний ребенок с тяжелыми сопутствующими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

"Ребенок пришел практически слепой, у него отсутствовало предметное зрение, было лишь световое ощущение, он воспринимал все на слух и обоняние. Попытки наладить общение с ним приводили к тому, что он быстро уставал, начинал раздражаться и негативно реагировать на окружающее воздействие, – рассказал Эдуард Беседин. – После проведения операции по удалению катаракты было восстановлено предметное зрение. Мама ребенка отметила, что к вечеру после операции он стал рассматривать квартиру, увидел вещи. Стал работать зрительный анализатор, ребенок начал реагировать на окружающее, проявлять интерес, больше владеть своим эмоциональным фоном".

Сейчас врачи готовят 9-летнего пациента к операции на втором глазу и надеются, что восстановленное, хоть и частично, зрение позволит ребенку в сентябре пойти учиться в спецшколу. И он не будет больше сидеть дома, замкнутый в своем мире.

Какие последствия могут быть, если вовремя не прооперировать врожденную катаракту, читайте здесь.

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