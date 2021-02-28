"Сливать чужие доходы некрасиво": Стоянов раскритиковал звезду "Ворониных", раскрывшую зарплаты актеров

Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках артистов.

Ранее артистка пояснила, что начинающий киноактер за день получает три-семь тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150-250 тысяч рублей.

Актер считает, что комментировать чужие доходы и "сливать" их как минимум некрасиво, пишет РИА Новости.

"Миллиона никто не получает. Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные", — заявил Стоянов.

Он призвал россиян не удивляться гонорарам знаменитых актеров, поскольку, по его мнению, одно их имя может собрать кинотеатр.

"Слава богу, уравниловка закончилась", — отметил артист.