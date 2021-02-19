Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15% 28
19.02.2021 14:30
В Петрозаводске продавец похитил деньги с потерянной банковской карты
19.02.2021 18:00
Полиция сообщила подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии 1
Сегодня 08:20
Подконтрольная Мазуровскому компания не вернула деньги за сорванные концерты жителям Карелии 11
Сегодня 10:23
Отдыхающий на нудистском пляже случайно нашел человеческую кость 2
19.02.2021 23:30
Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)
Сегодня 06:40

Сломанный лифт в городе Карелии починили после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
12:51, 20 Февраля 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
Загрузка...

Работа лифта в одном из жилых домов Кондопоги была восстановлена после вмешательства прокуратуры.

Лифт в доме № 75 по Октябрьскому шоссе в Кондопоге был отремонтирован и введен в эксплуатацию после представления, внесённого прокуратурой района в адрес исполнительного директора местной управляющей организациии. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

В процессе эксплуатации лифта в период гарантийного срока управляющая организация "Кондопожское муниципальные многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства" выявила недостатки выполненного капремонта, остановила лифт, но не производила ремонт.

Жители дома на протяжении длительного периода времени не могли воспользоваться лифтом.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 27-летний рецидивист испортил лифт в торговом центре.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»