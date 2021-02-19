Сломанный лифт в городе Карелии починили после вмешательства прокуратуры

Работа лифта в одном из жилых домов Кондопоги была восстановлена после вмешательства прокуратуры.

Лифт в доме № 75 по Октябрьскому шоссе в Кондопоге был отремонтирован и введен в эксплуатацию после представления, внесённого прокуратурой района в адрес исполнительного директора местной управляющей организациии. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

В процессе эксплуатации лифта в период гарантийного срока управляющая организация "Кондопожское муниципальные многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства" выявила недостатки выполненного капремонта, остановила лифт, но не производила ремонт.

Жители дома на протяжении длительного периода времени не могли воспользоваться лифтом.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 27-летний рецидивист испортил лифт в торговом центре.