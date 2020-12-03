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Сложная жизненная ситуация заставила жителя Петрозаводска обокрасть своего бывшего работодателя

Новости. Криминал
10:00, 04 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Молодой человек украл 82 тыс. рублей из гаражного бокса, где ранее работал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 36-летний владелец одного из петрозаводских автосервисов. Он сообщил, что неизвестные взломали замок гаражного бокса, где хранилась крупная сумма денег – 82 тысячи рублей. После взлома деньги исчезли.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось установить личность возможного подозреваемого. Им оказался 25-летний, ранее судимый, петрозаводчанин. Мужчина когда-то работал в этом автосервисе. Он хорошо знал хозяина бизнеса, а также располагал информацией о том, где хранится выручка.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания. По его словам, на кражу пошёл, находясь в сложной финансовой ситуации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее житель Карелии за неделю дважды ограбил поселковую библиотеку, книг не взял.

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