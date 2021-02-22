Случаи заражения короноварисуом продолжают фиксировать в России – за последние сутки выявлено 11823 больных COVID-19

Оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в России на 23 февраля.

За последние сутки в России подтверждены 11 823 случая COVID-19, сообщает оперштаб.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая коронавирусной инфекции.

За день подтверждено 417 смертей от коронавируса. За сутки выписано 12 956 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 84 047, а выздоровели 3 739 344 пациента.

Отметим, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.