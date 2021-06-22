Случайный знакомый обворовал жительницу Петрозаводска и пожалел об этом

Когда он вернул гаджет, было уже поздно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 36-летняя горожанка: у нее пропал мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

Как выяснилось, июньской ночью заявительница отдыхала с приятелем в одном из городских баров, где к их компании присоединился случайный знакомый — молодой мужчина. Под утро он незаметно ушел, и сразу после этого женщина обнаружила, что со столика исчез ее гаджет.

Полицейские установили местонахождение 25-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и рассказал, что после инцидента еще раз заходил в этот бар. Там ему рассказали, что его разыскивает полиция, и призвали к совести. В результате мужчина одумался и отдал похищенный телефон одному из работников заведения. Несмотря на это, ему придется ответить перед законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.