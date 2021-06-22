Реклама
Прислать новость
В стране неотмененных отпусков
Сегодня 15:05
Минздрав Карелии стал публиковать статистику по непривитым больным коронавирусом 1
Сегодня 09:38
Еще одну дорогу на подъезде к Петрозаводску сделают четырехполосной 3
Сегодня 11:13

Случайный знакомый обворовал жительницу Петрозаводска и пожалел об этом

Новости. Криминал
16:17, 22 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Когда он вернул гаджет, было уже поздно, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 36-летняя горожанка: у нее пропал мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

Как выяснилось, июньской ночью заявительница отдыхала с приятелем в одном из городских баров, где к их компании присоединился случайный знакомый — молодой мужчина. Под утро он незаметно ушел, и сразу после этого женщина обнаружила, что со столика исчез ее гаджет.

Полицейские установили местонахождение 25-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и рассказал, что после инцидента еще раз заходил в этот бар. Там ему рассказали, что его разыскивает полиция, и призвали к совести. В результате мужчина одумался и отдал похищенный телефон одному из работников заведения. Несмотря на это, ему придется ответить перед законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
Сегодня 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»