Служба крови Карелии нуждается в донорах

Станция переливания крови Карелии нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором.

Доноров с I, II, III и IV группами крови с отрицательными резус-факторами, а также со II положительной приглашают на станцию переливания крови.

Доноров с Kell + антигеном временно не принимаем.

Забор плазмы временно приостановлен.

Доноры, проживающие в районах Карелии при каждом обращении в ГБУЗ "РСПК" должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки – 3 дня со дня получения).

Ранее жителей Карелии просили вступить в регистр доноров костного мозга.