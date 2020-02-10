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Служба крови Карелии нуждается в донорах

Новости. Общество
17:40, 11 Февраля 2020
фото: ©ТАСС/Петр Ковалев
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Станция переливания крови Карелии нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором.

Доноров с I, II, III и IV группами крови с отрицательными резус-факторами, а также со II положительной приглашают на станцию переливания крови. 

Доноров с Kell + антигеном временно не принимаем.

Забор плазмы временно приостановлен.

Доноры, проживающие в районах Карелии при каждом обращении в ГБУЗ "РСПК" должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки – 3 дня со дня получения).

Ранее жителей Карелии просили вступить в регистр доноров костного мозга.

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