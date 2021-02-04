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Служба судебных приставов Карелии принимает заявления в электронной форме через Единый портал госуслуг

Новости. Общество
17:40, 05 Февраля 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Подать обращение и узнать информацию о находящихся на исполнении исполнительных производствах в отношении физического и юридического лица можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщает УФССП Карелии.

Федеральная служба судебных приставов оказывает в электронной форме следующие услуги.

"Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица".
Для получения услуги необходимо выбрать в Каталоге услуг раздел "Безопасность и правопорядок" категорию "Судебная защита" и далее заказать услугу "Предоставление информации о ходе исполнительного производства" (онлайн).
В случае наличия находящихся на исполнении исполнительных производств в отношении заявителя, пользователю будет представлен их перечень. Произвести оплату на ЕПГУ возможно с помощью банковских карт или распечатать квитанцию для оплаты в кредитной организации.

"Подача заявлений, ходатайств, объяснений, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству".
Для получения этой услуги необходимо выбрать в Каталоге услуг раздел "Органы власти" – "ФССП России" и заказать услугу "Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству". Срок предоставления услуги зависит от типа заявлений и жизненной ситуации. Обращение может подать как сторона исполнительного производства, так и доверенное лицо (по доверенности) или законный представитель (родитель, опекун, попечитель, усыновитель).
Ответ по Вашему обращению будет в Личном кабинете Госуслуг в разделе "Мои заявления" - История.

При нажатии кнопки "Получить услугу" в ФССП по территориальности автоматически направляется запрос, содержащий данные, указанные в личном кабинете заявителя каждого зарегистрированного гражданина.

Всем зарегистрированным гражданам о порядке предоставления услуг можно ознакомиться на официальном сайте ФССП России в разделе "Обращения", где также размещена подробная информация по получению данных услуг.

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