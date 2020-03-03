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Служебная собака нашла злоумышленника, ограбившего ночью бар в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:20, 04 Марта 2020
фото: © МВД Карелии
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В один из баров ночью 4 марта ворвался неизвестный и, угрожая работнице ножом, похитил из кассы выручку, сообщили в МВД Карелии.

Лицо злоумышленник скрыл, низко натянув шапку.

Место преступления было обследовано кинологом со служебной собакой. Овчарка Вальда взяла след и привела полицейских в расположенный неподалеку лесной массив. Там она обнаружила шапку и продолжила путь к жилым домам. Была установлена квартира, в которой скрывался подозреваемый. При задержании 30-летний ранее судимый гражданин дал признательные показания.

Как выяснилось, накануне он получил небольшой аванс и позвал брата в бар. Они вместе выпивали, затем разошлись по домам. Однако мужчина решил вернуться в питейное заведение. Он взял с собой нож и по пути сделал в шапке прорези для глаз. В кассе оказалось около двух тысяч рублей. Злоумышленник забрал деньги и отправился в гости к товарищу, по пути выбросив шапку и нож. Когда в дверь позвонили, он испугался и попросил друга не открывать, но тот не послушал.

Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии ограбил магазин на глазах у продавца.

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