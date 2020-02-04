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Житель Карелии ограбил магазин на глазах у продавца

Новости. Криминал
13:42, 05 Февраля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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В полицию Костомукши окончено производство по уголовному делу о грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В последних числах ноября житель Костомукши отправился в продуктовый магазин. Горожанин выбрал бутылку водки и решил ее украсть.

За его действиями наблюдал продавец магазина. Заметив, что покупатель спешно покинул торговый зал и не оплатил товар, работник побежал за ним. Злоумышленник в грубой форме, используя нецензурную брань, обещал разбить ему лицо. 

Полицейские установили 30-летнего подозреваемого. Мужчина ранее был судим за грабеж.

Местный житель предстанет перед судом.

Ранее нетрезвая пара избила и ограбила петрозаводчанина.

 

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