Житель Карелии ограбил магазин на глазах у продавца

В полицию Костомукши окончено производство по уголовному делу о грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В последних числах ноября житель Костомукши отправился в продуктовый магазин. Горожанин выбрал бутылку водки и решил ее украсть.

За его действиями наблюдал продавец магазина. Заметив, что покупатель спешно покинул торговый зал и не оплатил товар, работник побежал за ним. Злоумышленник в грубой форме, используя нецензурную брань, обещал разбить ему лицо.

Полицейские установили 30-летнего подозреваемого. Мужчина ранее был судим за грабеж.

Местный житель предстанет перед судом.

Ранее нетрезвая пара избила и ограбила петрозаводчанина.