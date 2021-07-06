Служебная собака в Карелии нашла тайник с наркотиками

В Сегеже служебная собака сотрудника колонии помогла полицейским найти наркотики, сообщили в УФСИН Карелии.

В ходе проведения совместно с сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в Сегеже служебная собака по кличке Альма старшего инструктора кинологической группы отдела охраны Лечебно-исправительного учреждения № 4 нашла сверток возле корней дерева на одной из улиц города.

На место обнаружения прибыли сотрудники ОНК ОМВ, изъявшие находку на экспертизу.

Экспертиза показала, что это наркотик растительного происхождения массой 0,479 грамма.