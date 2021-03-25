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Пограничники из Карелии приняли участие в задержании сирийцев в Мурманской области

Новости. Происшествия
11:23, 26 Марта 2021
фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия
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Сотрудники пограничных управлений ФСБ России по Карелии и Западному арктическому району задержали сирийцев в Мурманской области.

Четверо граждан Сирийской Арабской Республики были выявлены и задержаны в Печенгском районе Мурманской области в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий пограничников, сообщили в пресс-службе карельского ФСБ.

"Иностранные граждане преодолели рубеж инженерно-технических сооружений и устремились в направлении государственной границы РФ. Однако до границы иностранцам добраться не удалось. Они были задержаны пограничным нарядом с применением служебной собаки", - говорится в сообщении.

Мурманское издание "Би-порт" сообщает, что сирийцы направлялись в Норвегию.

Печенгский районный суд привлек сирийцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне. Им назначены штрафы. Иностранцев ждет принудительное выдворение из России.

До выдворения за пределы России граждане Сирийской Арабской Республики помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Кольскому району.

Ранее сообщалось, что на границе задержали представительницу Центральной Азии, которая хотела убежать из Карелии в Финляндию.

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Комментарии

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кир
2021-03-26 12:01:47
Сирию присоединить к Карелии. И делов то. До сих пор расхлебываем ошибки большевиков, начиная с 1917 года.
театральный критик
2021-03-26 11:57:46
Сделать свободное посещение сопредельного государства пока васю попова не выдадут. Через месяц в подарочной упаковке пришлют.
елпидифор
2021-03-26 11:46:56
Братья-сирийцы, а как у нас еще называть это народ под мудрым руководством уже второго по счету Асада, наверняка стремились дернуть в ЕС. Прошли уже наши инженерные сооружения, хотя были взяты в полон отважной братской русской собакой. Но это не важно, они рвались в Россию, только перепутали направление. Помните, как у Высоцкого: "Я доказал ему, что запад где закат. Но было поздно нас застукала ЧК...". Ей (собаке) памятник в честь российско-сирийской дружбы надо поставить немедленно! Кто объявит сбор средств на строительство - конечно, ЕР.
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