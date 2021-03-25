Пограничники из Карелии приняли участие в задержании сирийцев в Мурманской области

Сотрудники пограничных управлений ФСБ России по Карелии и Западному арктическому району задержали сирийцев в Мурманской области.

Четверо граждан Сирийской Арабской Республики были выявлены и задержаны в Печенгском районе Мурманской области в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий пограничников, сообщили в пресс-службе карельского ФСБ.

"Иностранные граждане преодолели рубеж инженерно-технических сооружений и устремились в направлении государственной границы РФ. Однако до границы иностранцам добраться не удалось. Они были задержаны пограничным нарядом с применением служебной собаки", - говорится в сообщении.

Мурманское издание "Би-порт" сообщает, что сирийцы направлялись в Норвегию.

Печенгский районный суд привлек сирийцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне. Им назначены штрафы. Иностранцев ждет принудительное выдворение из России.

До выдворения за пределы России граждане Сирийской Арабской Республики помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Кольскому району.

Ранее сообщалось, что на границе задержали представительницу Центральной Азии, которая хотела убежать из Карелии в Финляндию.