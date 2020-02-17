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Служебные собаки УФСИН Карелии помогли найти два грамма наркотиков

Новости. Общество
10:29, 18 Февраля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В результате применения служебных собак кинологической службы УФСИН Карелии было изъято 2,149 гр наркотических веществ, сообщили в ведомстве.

В 2019 году в результате применения служебных собак кинологической службы УФСИН России по Республике Карелия изъято 2,149 грамм наркотических средств, в том числе в охраняемых учреждениях и при взаимодействии с УНК МВД России по Республике Карелия.

В период c 29 сентября по 5 октября 2019 года специалисты-кинологи УФСИН приняли участие в Чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками. По итогам соревнований карельские кинологи заняли второе общекомандное место. В личном зачете в дисциплине "Поиск и обнаружение взрывчатых веществ" старший инструктор - кинолог ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия прапорщик Иван Архипов со своим четвероногим напарником показали лучшие результаты и заняли 1 место.

В УФСИН рассказали, что всего на службе в ведомстве находится 114 собак, в том числе 25 розыскных, 57 патрульно-розыскных, 10 специальных, из них 8 по поиску наркотических средств, 2 по поиску взрывчатых веществ, 18 караульных собак и 4 щенка.

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Комментарии

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Anton Borisovich
2020-02-18 11:35:57
кир, ходят. Только что видел девушку, на заводской, которая вокруг остановки рыскала.
кир
2020-02-18 11:21:33
Надо отметить, что теперь "задумчивые пацаны" не ходят вдоль домов и не ищут закладки с наркотиками. Раньше это было массовое явление.
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