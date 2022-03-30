Смерть одного человека от коронавируса зарегистрирована в Карелии за сутки

Согласно официальным данным, общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 1472 человек.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1472 человек. Об этом сообщает в соцсети Минздрав республики.

С начала пандемии в Карелии коронавирус был подтвержден у 132072 человек, в том числе у 17275 детей.

За прошедшие сутки выявлены 111 инфицированных (13 — дети), из них непривитых — 96 (86,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 319 пациентов, в состоянии средней тяжести — 286 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 27). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 127921 человек, за последние сутки — 354 человека.