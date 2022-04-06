Смерть трех пациентов от коронавируса подтверждена за сутки в Карелии

Согласно официальной статистике, в Карелии с начала пандемии от коронавируса скончались 1477 человек.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1477 человек. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 104 инфицированных (2 — дети), из них непривитых — 89 (85,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 295 пациентов, в состоянии средней тяжести — 267 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 128639 человек, за последние сутки — 328.

С начала пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 132297 человек, в том числе у 17296 детей.