Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

В Пряжинском районе сегодня рано утром при лобовом столкновении двух автомобилей погиб один человек.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня утром, 6 сентября в 6.30 в Пряжинском районе, в районе села Святозеро, произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобиля ВАЗ-2114 и грузового автомобиля ГАЗель Next.

«От удара автомобили раскидало по проезжей части. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб», — сообщается в паблике.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте дорожной аварии работает оперативно-следственная группа.