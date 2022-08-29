Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

В Пряжинском районе сегодня рано утром при лобовом столкновении двух автомобилей погиб один человек.
Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня утром, 6 сентября в 6.30 в Пряжинском районе, в районе села Святозеро, произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобиля ВАЗ-2114 и грузового автомобиля ГАЗель Next.
«От удара автомобили раскидало по проезжей части. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб», — сообщается в паблике.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте дорожной аварии работает оперативно-следственная группа.
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