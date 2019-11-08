Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Молодой водитель после аварии скончался в машине скорой помощи.

По данным ГИБДД, сегодня, 11.30 в Сегежском районе республики на 678 км трассы "Кола" житель Медвежьегорска 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем "Лада Приора", на скользкой дороге не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи.

Его пассажир получил травмы и был госпитализирован.