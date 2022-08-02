Смертельную аварию в Карелии устроил житель соседнего региона, спешивший встретить Новый год

В Сегежском районе завершился суд над жителем Мурманской области, устроившим на трассе «Кола» смертельное ДТП.

Как сообщили в МВД Карелии, в Сегеже завершено расследование уголовного дела в отношении жителя соседнего региона. В конце 2021 года 54-летний мурманчанин, превысив скорость, пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с иномаркой. Водитель встречной машины, также житель Мурманской области, в результате полученных травм погиб.

На место аварии вместе со спасателями и медиками прибыли полицейские. Им виновник ДТП объяснил, что торопился с супругой в Санкт-Петербург, чтобы встретить Новый год.

Житель Мурманской области признал вину и полностью раскаялся в содеянном. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Материалы уголовного дела направлены в суд. Жителю северного региона теперь грозит до пяти лет лишения свободы.