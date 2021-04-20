Мужчина с женщиной сгорели в своем доме в поселке Карелии

В Пряжинском районе пожар унес жизни 44-летнего мужчины и 46-летней женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 21 апреля в одном из частных деревянных домов в деревне Савиново Пряжинского района произошел пожар. При тушении были обнаружены тела 44-летнего мужчины и 46-летней женщины, проживавших в сгоревшем доме.

Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.