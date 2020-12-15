Смертность от коронавируса в России остается высокой – 596 летальных случаев за день

За все время в стране зарегистрировано 48 564 смерти пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 734 454 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 176 100 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 490 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 596 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 48 564 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 83,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 427 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 декабря остаются 579 177 человек.