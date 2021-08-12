Смертность в России от коронавируса каждый день бьет рекорды

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались уже 819 человек, а днем ранее было зарегистрировано 815 смертей ковидных больных, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 816 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 867 890.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 550 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 169 683. За прошедшие сутки скончались 819 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 171,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 496 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 августа остаются 1 247 530 человек.