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Смертность в России от коронавируса каждый день бьет рекорды

Новости. Общество
11:48, 14 Августа 2021
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

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За минувшие сутки от коронавируса в России скончались уже 819 человек, а днем ранее было зарегистрировано 815 смертей ковидных больных, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 816 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 867 890.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 550 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 169 683. За прошедшие сутки скончались 819 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 171,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 496 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 августа остаются 1 247 530 человек.

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Комментарии

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насмешница
2021-08-14 13:59:22
Разводы запретить, аборты запретить, женщин, родивших менее 5 детей, лишить прав человека. Нас не догонишь
Вася
2021-08-14 13:35:06
Ковид все-таки работает...
Вася
2021-08-14 13:34:22
Видимо скоро дойдет до того, что смертность превысит заболеваемость ))
Вася
2021-08-14 13:15:38
Амэрига нам помоге))))
drug
2021-08-14 12:09:02
Обращаюсь к главе Минздрава Карелии.
Пока не наступила осень, не начали массово болеть люди подумайте о том - как разгрузить медицинские стационары.
В инфекционной больнице и не только - лечатся не только ковид больные. Растет количество заболевших детей.
Откройте дополнительные стационары на базе двух санаториев.
Козьма
2021-08-14 12:02:26
Ограничения в Карелии сняты , жизнь у отдельный категорий граждан удалась , на каяках и самокатах двигаются во всю .
udo
2021-08-14 14:29:48
Козьма, чего ноешь? Социально близкие тебе миллионами поубивали друг друга. Но есть и божий суд, наперсники разврата! Вы всегда ненавидели и завидовали успешным людям. Тебе никто не мешает самокат купить и ездить. Или каяк. :)
udo
2021-08-14 11:52:50
Пофиг совсем - от судьбы не уйдешь.(кир)
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